Mauro Tomatis e Marzena Maj per il "Befana Party" del Caribe Club

Venerdì 4 gennaio 2019 al Caribe Club (corso Italia 3) torna l'appuntamento del venerdì latino più amato con tanti ospiti e grandi spettacoli. Dalle 22 è in programma il primo grande show del 2019, in esclusiva per Genova, che vede protagonisti i ballerini Mauro Tomatis e Marzena Maj dal titolo "Vueltas & Corazon". Nella sala portoricana si balla con la musica di dj Erick la Voz, nella sala cubana torna alla console dj Mauricio "El bimbo" Hernandez, mentre nella nuova sala di bachata fusion dj Jonathan selezionerà le migliori bachate tutte da ballare. Per finire, nella sala kizomba ci sarà dj Chris e tutti i migliori kizomberi liguri del gruppo Quiero Kizomba.

Sabato 5 gennaio si festeggia il "Befana Party": dalle 20.30 si tiene l'apericena al prezzo di 15 euro (compreso di prima consumazione), mentre dalle 22.30 parte la serata latina con musica di dj Fiorenzo Mori, alias Dr Jekyll, animazione dei ballerini Flavio e Vanessa e festa di compleanno della maestra del club Amelia De Martis.

Info: 335207103.