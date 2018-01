L'Epifania a ballare al Virgo

Si inizia il 2018 al meglio, al Virgo, con la festa dell'Epifania tutta da ballare. In consolle, Loris Barbieri e Federico Seven, Veronika, Eva Lisci, e come ospiti speciali a ballare Leandro, Helen, Debora, Alex, CrystalQueen, Ladi Tolemaide, Rina Power.

Ingresso in lista (prima dell'una di notte): 10 euro.

Ingresso non in lista: 14 euro.

Consumazioni: 8 euro.

Per mettersi in lista si può scrivere sulla timeline dell'evento il proprio nome e il numero di accompagnatori.