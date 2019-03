"Come fai, fai bene!": Enzo Paci al Teatro Sociale di Camogli

"Come fai, fai bene" arriva al Teatro Sociale di Camogli, con la partecipazione di Romina Uguzzoni.

Lo spettacolo è scritto da Enzo Paci e Matteo Manforte, con la collaborazione di Andrea Di Marco e Andrea Carlini. Scenografia di Giacomo Rigalza.

Tra consigli sbagliati e scelte avventate all’inseguimento di falsi miti e valori Enzo Paci ci racconterà di come si è allontanato da sé stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e nel sorriso di una tardona, per poi scoprire che forse il vero viaggio da fare è quello che lo riporterà a casa cambiato e con una nuova consapevolezza: in fondo in fondo, nella vita, “Come fai, fai bene”!

È questo il nuovo spettacolo del comico genovese, noto al piccolo schermo per il personaggio di Mattia Passadore, che ha spopolato a Colorado. Bastardo come Mr. Bean, psicolabile come Epifanio, ipercinetico come Jerry Lewis, monomaniacale come Mario Pio, Enzo Paci ha inventato una maschera che è lo specchio di una genovesità mugugnona declinata secondo un inesauribile schema di tic tipici da Voltri a Nervi.

Enzo Paci è conosciuto soprattutto per le sue apparizioni televisive ma vanta un curriculum teatrale di tutto rispetto. Nel 2000 si diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova ed è stato diretto da Luca Ronconi, Valerio Binasco e Marco Sciaccaluga, recitando con Mariangela Melato, Eros Pagni, Gabriele Lavia, passando da "Re Lear" di Shakespeare a "Morte di un commesso viaggiatore" di Miller, da "Mandragola" di Macchiavelli a "Il Gabbiano di Checov" e al "Don Giovanni" di Molière. Ha lavorato per la radio del quotidiano genovese Il Secolo XIX e per Radio 19. Come cabarettista esplode a Colorado Cafè (Mediaset). Dal 2009 fa parte del gruppo di Zelig off in onda su Canale 5. Nel 2011 è protagonista, con il personaggio di Mattia Passadore, della trasmissione comica Central Station in onda su Comedy Central. Nell'edizione 2012 di Zelig off si esibisce in duo con Andrea Bottesini. Nel 2014 è co-protagonista del film di fantascienza 12 12 12 del regista Massimo Morini. Dalľ autunno 2015 torna ad esibirsi per a Colorado Cafè nelle edizioni condotte da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.