"Genova per voi": omaggio alla Superba con Enrico Lisei al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 15 febbraio alle 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva "Genova per voi" con il cantautore Enrico Lisei.

Lo spettacolo è un viaggio musicale tra le nuove canzoni dell'artista e quelle dei grandi cantautori genovesi, un concerto omaggio alla città definita "Superba", tra melodie e immagini.

Enrico Lisei ha al suo attivo tre album e una partecipazione al Festival di Sanremo, ed è autore per Francesco Baccini e, più di recente, per Gianni Morandi. I temi affrontati da Lisei - definito da Vincenzo Mollica «un cantautore di razza» - riguardano la vita quotidiana, trattata con ironia e amore, dove swing, ballate e canzoni si alternano piacevolmente. Nel suo concerrto alterna canzoni sue a reinterpretazioni di grandi successi di altri cantautori della "scuola genovese": da Paoli a Tenco, da Lauzi a De Andrè, il tutto con la proiezione di immagini del capoluogo ligure, cornice ideale per un omaggio a Genova.

Al suo fianco, una band di grande valore artistico composta dal bassista Toni Colucci (ex bassista dei Ricchi e Poveri), dal batterista Andrea Balestrieri (fondatore, con il cantautore Zibba, del gruppo Zibba&Almalibre), dal chitarrista Marco Cravero (già chitarrista di De Gregori), dalla violinista Francesca Crosta e dalla violoncellista Sara Fastame. La vocalist è Simona Briozzo.

L'ingresso costa 12 euro, ridotto 10 euro. Info e prenotazioni: 3396539121