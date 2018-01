"Di male in seggio": Enrico Bertolino porta l'instant theatre al Politeama

Il 14 e 15 febbraio al teatro Politeama Genovese arriva lo spettacolo di "Instant Theatre" di Enrico Bertolino, "Di male in seggio".

L'artista ha iniziato da tempo a cimentarsi in questa formula teatrale innovativa che ha portato con successo nei teatri di Roma e Milano. Si tratta appunto dell’instant theatre, spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico.

Il teatro diventa così luogo di informazione satirica strettamente legata all’attualità, e lo spettacolo un percorso di conoscenza di un tema politico o sociale, un “tutorial” col sorriso sulle labbra, particolarmente indicato per chi, come lo stesso Bertolino, gronda certezze e dubbi equamente ripartiti. Novanta minuti di spettacolo per chiarirsi le proprie convinzioni e farsene delle nuove.

È possibile adattare l’esperimento ai più svariati temi del dibattito pubblico nazionale o locale attraverso un sapiente lavoro autorale svolto a tre mani da Enrico Bertolino, Luca Bottura e Massimo Navone che ne cura anche la regia.