Enjoy the blues: Marco Pandolfi e Alex Gariazzo e jam session blues

Marco Pandolfi e Alex Gariazzo sono i tra i più importanti esponenti del blues Made in Italy, mai incontrati musicalmente e per la prima volta sul palco del Count Basie ad aprire la serata.

A seguire palco aperto: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi in compagnia di un drink all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

Marco Pandolfi - Voce, Chitarra, Armonica

Alex Gariazzo - Voce e Chitarre

Rodrigo Brito - Armonica, Basso

Mattia Ciuffardi - Batteria

Gallery