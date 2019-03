Enjoy the Blues: Blue Basil e Jam Session Blues

I Blue Basil sono una blues band genovese. “Basilico blu”, a sottolineare le origini genovesi e l’amore per il Blues e la Black Music. Nata nell'ottobre 2017, la band è formata da sperimentati musicisti come Gianni Borgo voce e chitarra, grande bluesman genovese, Sergio Aulicino al basso, Marco Simonetti batteria e dal giovanissimo Federico Rossi alla chitarra, un vero fenomeno musicale , tecnica, cuore, stile, dimostra almeno 20 anni di più, suonando blues come un musicista di grande esperienza. Il loro repertorio si basa sul blues, sul classic rock n' roll, sullo swing, pur non disdegnando sconfinamenti nel funk, soul e pop.

A seguire palco aperto: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi in compagnia di un drink all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

Gallery