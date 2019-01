“Gli enigmi del capitano”: attività ludica per famiglie

Domenica 3 febbraio ore 15.00 torna a Castello D’Albertis museo delle culture del mondo l’appuntamento dedicato alle famiglie a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Enigmi e indovinelli sveleranno segreti e curiosità sul Capitano e la sua fantastica dimora. Ciascun componente della famiglia sarà coinvolto nella “Caccia all’indizio”e dovrà collaborare per scoprire attraverso giochi enigmistici alcune parole chiave, che daranno il via ai racconti di viaggio del Capitano D'Albertis.

In occasione di questo evento, i partecipanti potranno anche visitare la mostra “Il Capitano D’Albertis e le sue entusiasmanti imprese. Illustrazioni di Giulia Pastorino”, inaugurata lo scorso 19 gennaio, che su grandi e coloratissime tavole illustrate ripercorre la vita avventurosa del Capitano in giro per il mondo.

Per informazioni: tel. 010.2723820 biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro le ore 17.00 del giorno precedente.

Per saperne di più: evento Facebook

