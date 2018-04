Il rapper En?gma al Crazy Bull

Venerdì 27 aprile 2018 al Crazy Bull (Via E. Degola 4 – Genova Sampierdarena) alle ore 21.00 il concerto di En?gma, mc/rapper olbiese classe 1988, nel suo Shardana tour insieme ai produttori Kaizèn il cui nome è preso dall'ultimo disco uscito a febbraio.

L'album dai toni più forti e aggressivi si muove da brani più riflessivi come “Father & Son”, una riflessione sulla genitorialità, a forti critiche alla società attuale come in "Sobborghi".

Apertura porte ore 20, costo del biglietto 10 euro più diritti di prevendita.