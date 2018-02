Energia in movimento: una mente elastica un corpo obbediente.

L'Associazione Amici Di Riki è un'associazione senza scopo di lucro attiva dal 2009 che si propone, attraverso varie attività culturali, sportive, e di altro genere, di perseguire uno sviluppo armonico dell'individuo, nella sua sfera fisica e psichica.

Ogni secondo sabato del mese organizza un ciclo di Incontri Open per praticare insieme Yoga, Qi Gong e meditazione. Diverse pratiche, diverse tradizioni e molteplici punti di vista convergono in una visione condivisa e sperimentata per favorire lo sviluppo armonico dell'individuo.

Ingresso consentito all'inizio di ogni ora.