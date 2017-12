Allo Stadium si balla con Elrow Sambodromo do Brasil

Sabato 31 marzo 2018 dalle ore 22 sbarca all'Rds Stadium Elrow Sambodromo do Brasil, uno dei party più famosi e vibranti del momento. La manifestazione è nata a Barcellona e ha profondamente stravolto il concetto di fare festa in Spagna con un'esplosione di colori, maschere, allegria e tanta follia.

Il party in pochi anni è diventato uno dei più famosi al mondo grazie a una serie di tour che hanno fatto tappa ad Ibiza, nel resto d'Europa, in America, in Sud Africa e presto in Cina e che hanno registrato un afflusso incredibile di pubblico.

Tra vari temi proposti nelle loro feste, gli organizzatori hanno scelto il “Sambodromo Do Brazil”, uno dei format più adatti alle location di grande portata, che porta tutta la gioia e la carica del Carnevale brasiliano. Gli Ospiti internazionali della serata saranno Paco Osuna, Paul Ritch, Monika Kruse e i resident di Elrow: Marc Maya, Toni Varga e Andres Campo.

Il 31 marzo il palco e gli spazi dell'Rds Stadium saranno stravolti per l'occasione con un impianto scenografico degno delle migliori produzioni teatrali. Prevista la partecipazione dei resident deejay di Elrow e di tre grandi ospiti internazionali con set che propongono una musica luminosa, divertente e positiva.

Infoline 348 36 35 182 (anche whatsapp). Biglietti da 29,80 euro.

Come arrivare

In auto

Da Ventimiglia: Autostrada A10 dei Fiori Genova-Ventimiglia: uscita Genova Aeroporto, seguire per il centro, a 3km l’arena entrare nel centro Fiumara.

Da Livorno: Autostrada A12 Rosignano-Genova, uscita Genova Ovest, tenersi sulla destra, seguire Via Cantore (dx) e indicazioni per C.C. Fiumara.

Da Milano: A7 Serravalle (Milano-Genova) uscita Genova Ovest, tenersi sulla destra, seguire Via Cantore (dx) e indicazioni per C.C. Fiumara.

Da Torino: Autostrada A6 Torino-Savona con raccordo sulla A10 (vedi sopra).

In treno

L'arena si trova a soli 500m dalla stazione ferroviaria di Genova Sampierdarena ed è facilmente raggiungibile a piedi seguendo le indicazioni per il centro commerciale Fiumara (Uci Cinemas). Le stazioni principali della città sono quelle di Genova Principe e Genova Brignole dalle quali è possibile spostarsi anche tramite un capillare servizio di autobus (www.amt.genova.it) e taxi in direzione ponente.