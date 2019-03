Elrow torna a Genova: appuntamento all'RDS Stadium

Dopo l'appuntamento dell'anno scorso, torna a Genova sabato 23 marzo 2019 Elrow, uno dei party più famosi e vibranti del momento.

La manifestazione è nata a Barcellona e ha profondamente stravolto il concetto di fare festa in Spagna con un'esplosione di colori, maschere, allegria e tanta follia.

Il party in pochi anni è diventato uno dei più famosi al mondo grazie a una serie di tour che hanno fatto tappa ad Ibiza, nel resto d'Europa, in America, in Sud Africa e presto in Cina e che hanno registrato un afflusso incredibile di pubblico.

Alla consolle Dennis Ferrer, Marc Maya, Toni Varga, Anabel Sigel e Federico Guttaduro.

Entrare all'RDS Stadium costa 36 euro più diritti di prevendita.

Info e prenotazioni: Giuseppe Lupo 329.3957094