Elisabetta Violani presenta i suoi libri alla Casa della Musica

Elisabetta Violasni Presenterà "Cronache dal quartiere galleggiante", una favola surreale di ispirazione autobiografica in cui si raccontano le vicissitudini degli abitanti del quartiere genovese di Marassi, impegnati in una continua lotta per la sopravvivenza.

Un tempo definito “Città giardino”, il quartiere ha subito, a partire dagli anni '60, una barbara cementificazione, ma presenta ancora qua e là i resti di una realtà ormai perduta per sempre.

"Racconti per fuori di testa" è una raccolta di racconti tutti di ispirazione autobiografica che rispecchiano il paese in cui viviamo, l'Italia, e la vita stessa nelle sue mille sfaccettature e nella sua inspiegabile, meravigliosa follia. È così che piccoli fatti quotidiani, apparentemente insignificanti, possono assumere aspetti epici ed acquisire un valore universale.