"Viaggio al termine della notte" con Elio Germano e Teho Teardo al Porto Antico

Mercoledì 4 luglio alle ore 21 in Piazza delle Feste (Porto Antico) andrà in scena "Viaggio al termine della notte", capolavoro letterario di Louis Ferdinand Céline risalente al 1932, con Elio Germano e Teho Teardo.

Germano interpreta gli umori di Ferdinand Bardamu, protagonista-narratore del romanzo, reduce della prima guerra mondiale che, per seguire la ragazza che ama, parte per l’America.

L'opera, a sfondo autobiografico, segue le vicende di Ferdinand , giovane milite nella Prima guerra mondiale, che si reca poi nell'Africa coloniale, dove si rende conto di persona del modus operandi dei colonizzatori francesi, e negli Stati Uniti del primo dopoguerra, dove testimonia i prodromi del fordismo e della società di massa. Nella seconda metà dell'opera ritorna in Francia, dove diventa medico e apre uno studio in un degradato sobborgo di Parigi (la fittizia La Garenne-Rancy), per poi finire a lavorare presso un istituto di igiene mentale. I disparati elementi del romanzo sono tra loro connessi dai ricorrenti incontri con Léon Robinson, un personaggio sventurato non meno che ambiguo, la cui esperienza è per certi versi parallela a quella di Bardamu.