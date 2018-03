Elezione di Miss Caribe

Ritmi latini si fondono col mondo della bellezza e della moda al Caribe Club di Puntavagno (corso Italia 3) che, sabato 31 marzo (dalle 22), eleggerà per la prima volta “Miss Caribe”.

Le iscrizioni al concorso, promosso in collaborazione con l’insegnante coreografa Mabel Melena Soyer e Ast Promotion Agency, si possono effettuare in segreteria (335207103) o nelle serate latine del Caribe Club di sabato 10, sabato 17 e sabato 24. La reginetta del Caribe Club, che sarà incoronata sabato 31 marzo, oltre a essere premiata dal locale potrà poi partecipare ad altri concorsi di bellezza, che saranno definiti in seguito.

Info: segreteria Caribe Club (335207103) o evento Facebook (https://www.facebook.com/events/193506914572723/).