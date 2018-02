Electropart #2: Violet e Hirokomeister accendono la preview di Electropark 2018

Electropart #2, che si terrà sabato 17 febbraio 2018 dalle 23 presso la Commenda di Prè, è la seconda preview di Electropark 2018.



Filo conduttore estetico di questa serie di appuntamenti è il concetto di sinestesia. I cinque sensi diventano ricettori di plurime esperienze e stimoli e la costante relazione tra questi simboli forma dinamiche composizioni associative. Sensazioni originali stimolate da vibranti sonorità elettroniche in combinazioni uniche tra luogo, suono e soggetto.

A far scatenare il pubblico, Violet e Hirokomeister.

Violet

Violet è una dj e producer portoghese di base a Lisbona, fondatrice di Rádio Quântica e parte della crew femminile A.M.O.R. Dal debutto su Wicked Bass Records, le sue produzioni hanno attirato l'attenzione di alcune delle figure chiave della scena elettronica come Snuff Crew, Terry Farley, Matias Aguayo e Phillip Sherburne. Fondatrice dell’etichetta naive e di One Eyed Jacks label, quest’ultima insieme a Photonz, i dj set di Violet spaziano da classici dell'house e della techno graffiante a personali produzioni melodiche e percussive. Nel 2015 è stata riconosciuta come una delle migliori dj emergenti da Vogue, Dazed and Confused Magazine e The New York Times.

Hirokomeister

Hirokomeister è una dj, cantante e tastierista giapponese, con trascorsi a Londra e di base in Italia. Artista apprezzata nei party più eleganti e nei club più esclusivi, si esibisce a Milano in serate improntate alla techno come DO.G.S, Olympia at TOM, Killer Kiccen e Plastic, ma anche nelle serate dei grandi nomi della moda come Louis Vuitton, Nike, Pitti Uomo e Rinascente. Con il produttore Gak Sato ha messo su Omnine, un interessante duo ultra/electro/pop in cui suona, tra gli altri strumenti, il curioso Omnichord, una sorta di arpa futurista.