Electropark 2018: l'inaugurazione con i Phurpa, tra liquori e cioccolato

Un percorso musicale e narrativo inedito, che connette il patrimonio artistico del Centro Storico con un’offerta culturale ibrida, in un viaggio tra il contemporaneo e il classico. Electropark, in scena a Pré fino al 10 novembre, si apre giovedì 8 novembre alle ore 20.30 alla Chiesa Inferiore di San Giovanni di Prè con la performance live degli artisti russi Phurpa (posti limitati).

Voci e strumenti arcaici tibetani porteranno il pubblico a fruire di una vera e propria esperienza di rito sciamanico. Gli spettatori verranno iniziati alla performance con una degustazione esotica di liquori infusi in tisane, accompagnata da un'accurata selezione di cioccolato.

I Phurpa sono una formazione russa guidata da Alexey Tegin, veterano della scena alternativa moscovita dedito alla riscoperta della tradizione Bön, ovvero il misticismo sciamanico originario del Tibet pre-buddista. L'ensemble fa largo uso di voci mantra dette Gyer, canti di gola tantrici e di una strumentazione tipicamente arcaica dotata di Dung-chen, strumento a fiato in bronzo lungo qualche metro da usare in coppia, di tamburo doppio Nga, di pugnali rituali benefici in legno e metallo, e di Kanling, un piffero ottenuto da una tibia. Il tutto è accompagnato dall’assunzione, durante la preghiera, di pozioni naturali e incensi di ginepro.

