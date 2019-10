Electropark 2019: quattro giorni di musica elettronica e arti visive

Dal 16 al 19 ottobre 2019 torna Electropark, il più importante festival genovese dedicato alla musica elettronica e alle arti visive.

Programma

L’ottava edizione di Electropark - prodotto da Forevergreen.fm - porterà a Genova dal 16 al 19 ottobre artisti come Andrew Weatherall (UK), Rrose (US), Giant Swan (UK), Tomoko Sauvage & Emmanuelle Parrenin (JP/FR), Alberto Barberis (IT) – gli ultimi due in anteprima italiana.

Ecco il dettaglio:

Mercoledì 16 ottobre alle 21: Alberto Barberis

Villa del Principe (Galleria Aurea)

Villa del Principe (Galleria Aurea) Giovedì 17 ottobre alle 22: Tomoko Sauvage & Emmanuelle Parrenin

Chiesa di San Giovanni di Prè

Chiesa di San Giovanni di Prè Venerdì 18 ottobre dalle 21: Sculpture, Ramzi, Andrew Weatherall, Zenker Brothers, Stenny

Magazzini del Cotone

Magazzini del Cotone Sabato 19 ottobre dalle 21: William Basinski, Evelina Domnitch, Dmitry Gelfand, Piezo, Giant Swan, Rrose

Magazzini del Cotone

Per comprare i biglietti cliccare qui.