Gli Eiffel 65 in concerto a Santa Margherita Ligure

La mitica band italiana che ha scalato le charts di tutto il mondo sarà al Covo di Nord-Est lunedì 30 aprile per festeggiare il ponte del 1 Maggio a ritmo di musica dance anni '90.

Con le loro intramontabili hit come "Blue", "Viaggia insieme a me", "Move your Body" sono pronti a far ballare e cantare il pubblico per tutta la notte.

Info biglietti: Early Bird disponibili fino al 28 aprile su http://bit.ly/DIYEiffel65