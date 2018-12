"EcoForum Rifiuti" torna a Genova per la seconda edizione

Legambiente Liguria organizza due giornate di approfondimento sulle tematiche ambientali con amministratori locali, aziende e associazioni del terzo settore, il 10 e l'11 dicembre 2018 a palazzo Tursi.

Si parlerà di rifiuti ed economia circolare, legge sugli ecoreati, acquisti verdi nella pubblica amministrazione e buone pratiche in materia di riciclo. Si assisterà anche alle premiazioni dei 100 comuni ricicloni e rifiuti free della Liguria.

Il programma:

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

LUNEDì 10 DICEMBRE

POMERIGGIO

14.30 Conferenza stampa presentazione Ecoforum rifiuti in Liguria e I sessione premiazione comuni Ricicloni tra il 65% e il 75%

Intervengono:

Giacomo Giampedrone, Assessore all’Ambiente Regione Liguria

Matteo Campora, Assessore all’Ambiente Comune di Genova

Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria

15.30 – 17.30 “Dalla legge sugli ecoreati agli acquisti verdi con il Green Public Procurement per favorire lo sviluppo e l’affermazione di una economia legale”

Introduce Federico Borromeo, Direttore Legambiente Liguria

Coordinano gli interventi:

Lorenzo Barucca, Coordinatore Nazionale Ufficio Economia Civile e Osservatorio Appalti Verdi Legambiente

Stefano Bigliazzi, Presidente Centro Azione Giuridica Legambiente Liguria

Intervengono:

Conseguenze su bandi e appalti pubblici delle nuove norme del Green Public Procurement – Magistrato*

Il Piano di azione triennale degli acquisti verdi. Le attività di Regione Liguria per la crescita della domanda pubblica e del mercato verde – Laura Muraglia, Regione Liguria; Nadia Galluzzo, Liguria Ricerche

End of waste e sottoprodotti: la vera sfida del futuro per ridurre i rifiuti in un'economia circolare e legale – Valentina Canepa e Roberta Recchi, Confindustria Genova

La gestione dei rifiuti in ambito portuale– Giuseppe Canepa, Resp. Ambiente Autorità Portuale Genova

I criteri ambientali minimi in edilizia – Dana Vocino, Fondazione Ecosistemi

Il futuro dei materiali da demolizione in edilizia – Sarah Zotti, Vice Presidente ANCE Genova

Conclusioni Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria

MARTEDì 11 DICEMBRE

ore 9.00 – 13.00

9.00 accoglienza e iscrizioni

9.30 Saluti istituzionali Comune di Genova

9.45 Introduce Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria

Coordina Federico Borromeo, Direttore Legambiente Liguria

10.00 I numeri della gestione del ciclo dei rifiuti in Liguria - Andrea Baroni, Cecilia Brescianini, Regione Liguria

10.30 Presentazione del Dossier Comuni Ricicloni - Emilio Bianco, Ufficio nazionale comuni ricicloni Legambiente

Ore 10.45 II Sessione premiazione Comuni Rifiuti Free

11.15 Tavola Rotonda “Buone pratiche e riciclo made in Liguria”

Partecipano:

Laura Brambilla, Responsabile nazionale Comuni Ricicloni Legambiente

Luca Piatto, Responsabile rapporti con il territorio CONAI

Marco Castagna, Presidente Ferrania Ecologia

Enzo Scalia, Direttore generale Gruppo Relife

Enzo Bertolino, Direttore soci Coop Liguria

Gian Luca Greco, Presidente NaturWorld

Ore 12.30 III sessione premiazione comuni Ricicloni oltre il 75%

14.30 Incontro “Non sprecare, obbiettivo per una nuova cultura del consumo alimentare”

Introducono i lavori:

Matteo Campora, Assessore all’Ambiente del Comune di Genova

Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria

Coordina gli interventi Federico Borromeo, Direttore Legambiente Liguria

Fare Rete Contro lo Spreco Alimentare, presentazione progetto FarCoSA – Alice Micchini, responsabile progetto Legambiente Liguria

Gli aspetti di prevenzione rifiuti nel progetto FORCE - Ilaria Marzoli, AMIU

La Rete Ricibo contro lo spreco alimentare - Roberta Massa, Marco Malfatto, Rete RICIBO

*in attesa di conferma