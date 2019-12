Eco-tombolino all'Officina e Biblioteca del Giocattolo

Venerdì 20 dicembre 2019, dalle ore 16 alle18 - nella sede dell’Officina e Biblioteca del Giocattolo dell’Associazione Matermagna - divertimento per tutti con l’allegro Eco-Tombolino, il gioco tradizionale del periodo natalizio rinnovato, però, con divertenti novità. Premi a sorpresa per i più fortunati e super premio per il più abile.

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione scrivendo a info@matermagna.org - oppure chiamando il numero cell. 3384668681

In caso di allerta meteo l'evento potrebbe essere rimandato ad altra data.

