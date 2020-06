Il Collegio Geometri di Genova parla di Eco e Sisma-bonus 2020

Lo scorso 19 maggio il Governo ha emanato il D.L. n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – c.d. “Decreto Rilancio”.

Il Decreto ha introdotto un bonus che consente di detrarre il 110 per cento delle spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

In tale contesto, il Decreto affida precisi compiti e oneri ai professionisti.

I lavori di riqualificazione energetica, a esempio, dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato sotto forma di dichiarazione asseverata e dall’eventuale visto di conformità, necessario per il diritto alla trasformazione della detrazione in credito d’imposta per attività di compensazione, sconto o cessione di tale credito a terzi o istituti di credito.

Per fare chiarezza sulle modalità di attuazione del Decreto, il centro di Formazione del Collegio dei Geometri di Genova, Associazione & Formazione, ha organizzato un corso che si terrà il prossimo 11 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in modalità webinar.

Il corso sarà tenuta dal Dottor Giovanni Accardo della Direzione Regionale della Liguria della Agenzia delle Entrate.

Il corso è riconosciuto valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale dall’Ordine degli Architetti di Genova e dall’Ordine degli Ingegneri di Genova.

Per informazioni, è possibile consultare il sito web www.geometrinrete.ge.it/Associazione, oppure scrivere alla casella di posta elettronica formazione@geometrinrete.ge.it.