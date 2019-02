Eco Genova Tour: trekking urbano alla scoperta delle erbe spontanee che crescono in città

Sabato 23 febbraio l'associazione Terra! festeggia la conclusione del progetto Eco Genova Tour, che ha portato alla realizzazione della prima app capace di mettere in relazione i luoghi di rilevanza ambientale del Comune di Genova, e le associazioni che se ne prendono cura.

Il percorso

Nell'ambito dei festeggiamenti, alle 14,30 da Palazzo Verde parte un trekking urbano alla scoperta delle erbe spontanee che cresconon in città insieme con il botanico Mario Calbi. Il percorso toccherà le Mura della Marina, i Giardini Baltimora, le Mura del Barbarossa e i Giardini Luzzati.

Al rientro a Palazzo Verde è previsto un buffet per tutti i partecipanti.

L'app Eco Genova Tour

Eco Genova Tour è promosso in partnership con Legambiente Liguria, My Trekking, Ecoistituto Reggio Emilia, Associazione Amici dell'Orto Botanico dell'Università di Genova ed Ente Parco del Beigua. Il progetto - sostenuto da Fondazione Carige e patrocinato dal Comune di Gneova - si basa su un'applicazione per smartphone scaricabile da Apple Store e Google Play, che guida cittadini e turisti alla scoperta dei luoghi di maggior pregio ecologico del capoluogo ligure.

La app propone oltre 50 luoghi da visitare, tra orti urbani, ville storiche, giardini e parchi, con 10 itinerari da percorrere guidati dal proprio smartphone e un calendario di eventi a carattere ambientale.