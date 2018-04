Prima edizione dell'Eco-Fashion Day: sei consapevole dei vestiti che indossi?

Sei consapevole dei vestiti che indossi? Questa è la riflessione alla base della prima edizione dell'Eco-Fashion Day di Genova, che si terrà giovedì 12 aprile 2018, dalle 16:30 alle 19:00, presso il Palazzetto Rosso in via Garibaldi 20.

La giornata è dedicata al tema della moda etica e sarà articolata in un dibattito con esperti del settore, seguito da una sfilata multi-brand di marchi nati nell'ambito di laboratori sartoriali, accomunati da una forte attenzione per l'artigianalità e la sostenibilità.

Lo scopo è quello di diffondere il tema della moda sostenibile, necessità sempre più in crescita, a fronte delle criticità emerse nel corso degli ultimi decenni nel settore della moda, e creare una rete tra le realtà presenti sul territorio e impegnate in questo comparto.

Programma

DIBATTITO

ore 16:30 - 19:00

Zoe Romano

La tecnologia digitale come opportunità della moda;

Pigna Mon Amour (progetto ART LAB NET promosso dal Dipartimento Architettura e Design di Genova)

Moda come mezzo di riqualificazione urbana;

Radice Comune

La sostenibilità per coniugare artigianato e innovazione;

Creazioni al Fresco

La moda come strumento di emancipazione.

Intervento del Centro antiviolenza Pandora e del brand Sarsì - Fatto con le mani.

Da New York, partecipazione speciale di Camilla Mendini, prima Youtuber italiana a parlare della sostenibilità della moda.

A moderare la tavola rotonda sarà Martina Massarente, Dottoranda di Humanities, Arte, Spettacolo e Tecnologie digitali dell'Università degli Studi di Genova



SFILATA MULTI-BRAND

ore 18:00 - 19:00

Sarsì - Fatto con le mani

LaMafalda

LABITO

IUTY – It's Up To You

Parpaja

La sfilata sarà accompagnata dalle musiche live di Rekkalo, progetto musicale elettronico, formato da Renato Rec e Anomalo, produzione, live e dj set, e sarà moderata da Fiorella Operto.

L'evento, a ingresso libero, è curato da Virginia Grozio nell'ambito del progetto Sarsì delle Cooperative Mignanego e Futuro Anteriore ed è sostenuto dall' Alliance française Genova e da Coop Liguria.

Si ringraziano lo staff di Linda Peluqueria per lo stylist, Bibi Viola per gli abiti vintage, Love Creations e Marilisa Parodi - Finalborgo per gli accessori.