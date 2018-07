EclissinBike: l'eclissi lunare in bicicletta

Venerdì 27 luglio è prevista un'uscita in compagnia per godersi l'eclissi più lunga del secolo da un punto privilegiato. Il tutto sui trail curati da Righi Valbisagno Trail Crew ASD.

Aperto e gratuito per mountain bike ed E-Bike.

Appuntamento ore 20:30 all'Osteria delle Baracche per cenare insieme, alle 21:15/21:30 si partirà per dirigersi verso il Forte Diamante da dove ci gusteremo lo spettacolo per poi divertirci insieme sui trail del Righi.

Si richiede conferma per la cena in modo da prenotare.

Per conferma telefonare a Tracce allo 010 362 4782 o Bike Activity allo 010 553 1327.

