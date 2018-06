Arriva la "Superluna rossa", l'eclissi più lunga del 2018

Si preannuncia un luglio straordinario per tutti gli appassionati di astronomia (e non solo). Il 27 luglio, infatti, sarà possibile assistere a un fenomeno tanto suggestivo quanto raro: un’eclissi totale di Luna, la più lunga del secolo.

L’evento è particolarmente atteso anche per l’opposizione di Marte, che diventerà visibile, e per la tinta rossa di cui si tingerà il nostro satellite: l’eclissi sarà chiaramente visibile anche dall’Italia, e raggiungerà l’apice tra le 20.20 e le 20.25, quando l’ombra della Terra oscurerà completamente la Luna.

In occasione della “Luna rossa” di venerdì 27 luglio, dunque, anche Genova ha deciso di dedicare al fenomeno eventi specifici: l'Osservatorio Astronomico di Sestri Ponente aprirà le porte ad appassionati e non per seguire passo dopo passo le varie fasi dell’eclissi, così come quello del Righi. Il fenomeno, come detto, potrà comunque essere visibile anche a occhio nudo: si tratta di una delle 5 eclissi previste nel 2018, ma sicuramente di quella più lunga e suggestiva, e l'ideale è scegliere un luogo quanto più possibile privo di illuminazione artificiale per poter godere appieno dell'esperienza. A Genova tra i posti più adatti ci sono il Righi, e in generale le aree sulle alture lontane dalla città.