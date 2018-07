Eclissi sui Forti: Good Night Superba

La più lunga eclissi totale di Luna del secolo è in arrivo. Quando il nostro satellite naturale verrà oscurato dall’ombra della Terra lo spettacolo si potrà ammirare li, presso le mura che abbracciano la Superba, una delle città più affascinanti d’Italia.

Passo dopo passo, Genova gradatamente si allontanerà dalla vista, l'escursione notturna porterà i partecipanti verso i forti Sperone, Puin e Diamante per assistere, immersi nella natura e nella storia, ad uno straordinario fenomeno astronomico che vedrà protagonista anche Marte. Insieme alla Luna comporranno un bellissimo duetto “in rosso rubino”.

Un evento memorabile, visibile a occhio nudo, che durerà un’ora e 43 minuti.

Per chiedere informazioni e/o il programma completo scrivere a escursionismoliguria@gmail.com

NOTE IMPORTANTI

Data: Venerdì 27 luglio

Iscrizione obbligatoria entro le ore 22.00 del 26 luglio, o al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita e numero di cellulare. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Tipologia di percorso: itinerario a piedi

Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T)

Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste per assistere all’eclisse lunare e per le spiegazioni delle Guide.

GUIDE GAE

L'escursione guidata è organizzata, gestita e condotta da Stefano Spadacini e Davide Costa, guide ambientali escursionistiche (GAE), ossia figure professionali che hanno il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

COME ARRIVARE

Autostrada A12, uscita Genova Est. La vicinanza con la città permette all’escursionista un facile accesso al Parco Urbano delle Mura tramite Via del Peralto (circa 35 minuti dal casello dell’Autostrada Genova Est). Il link google maps: https://goo.gl/maps/HvDoTrkvrR82

INFO

