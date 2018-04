I personaggi storici di Palazzo della Meridiana rivivono in uno spettacolo teatrale

Sabato 14 Aprile alle ore 21 e Domenica 15 alle ore 15 la compagnia Teatrale GiCAP Giocosi, Creativi, Amanti del Palcoscenico torna a Palazzo della Meridiana con lo spettacolo teatrale itinerante dal titolo “ECHI DI MERIDIANA - I personaggi storici di Palazzo della Meridiana e i loro racconti”.



Sarà l’occasione per scoprire altre curiosità sui personaggi che hanno abitato a Palazzo della Meridiana.



Gli attori della compagnia teatrale GiCAP, in costumi d’epoca, evocheranno le personalità più rilevanti che ne hanno fatto la storia. Si incontreranno quindi, Gerolamo Grimaldi, Lelia Spinola e molti altri.



Una visita guidata diversa che unendo arte, storia e teatro, è capace di emozionare facendo rivivere di persona le allegre vicissitudini dei personaggi che abitarono il Palazzo.



Prenotazione obbligatoria.



Per info e prenotazioni:

010 2541996

segreteria@palazzodellameridiana.it



Biglietto:

Intero: 15 €

Ridotto: 12 €



Possibilità di acquistare un biglietto combinato con la Mostra Van Dyck e i Suoi Amici - Fiamminghi a Genova visitabile fino al 10 Giugno a Palazzo della Meridiana