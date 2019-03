Cerimonia commemorativa per l'anniversario dell'eccidio di Cravasco

Nella ricorrenza del 74esimo anniversario, domenica 24 marzo a Cravasco di Campomorone, dalle ore 9,15, si terrà la cerimonia commemorativa dell’eccidio partigiano a cura del Comitato Permanente della Resistenza della Provincia di Genova e del Comune di Campomorone.

L’orazione solenne verrà pronunciata da Giacomo Ronzitti, presidente dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci”.

Il 22 marzo 1945 in uno scontro a fuoco tra la formazione partigiana brigata Balilla e un gruppo di militari tedeschi nove di questi rimasero uccisi. Nonostante si fosse trattato di un combattimento, venne immediatamente disposta una rappresaglia e, il giorno successivo, il 23 marzo, venti detenuti politici vennero prelevati dalla IV sezione del carcere di Marassi, gestita dalle SS, e trasferiti nei pressi del cimitero di Cravasco per essere fucilati. Morirono in 17, dato che due di essi riuscirono a scappare durante il viaggio e un terzo, Arrigo Diodati, sopravvisse miracolosamente all’esecuzione. Per questo episodio è intervenuta, il 5 novembre 1999, condanna all’ergastolo da parte del Tribunale militare di Torino nei confronti del tenente colonnello delle SS Sigfried Engel, comandante della polizia di sicurezza.