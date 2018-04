Earth Day: anche a Genova si va in bici per il clima

La più grande biciclettata mai organizzata nel cuore di Genova e un incontro in piazza con diverse attività per grandi e piccini con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e i media sul delicato tema dei cambiamenti climatici e sulla necessità di tutelare il Pianeta.

Domenica 22 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata dellaTerra. A Genova associazioni, comitati e liberi cittadini promuovono una manifestazione in bicicletta nel centro urbano aperta a chiunque abbia a cuore le tematiche ambientali che riguardano da vicino le generazioni di oggi e di domani.

L'obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile come strumento essenziale per combattere i cambiamenti climatici, la dipendenza da combustibili fossili, rendere la città più vivibile e a misura di pedone, tutelare la salute dei cittadini, rendere gli spostamenti in città più efficaci e piacevoli.