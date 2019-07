Palazzo Ducale, Vittorio Sgarbi protagonista di "L'arte per gli occhi"

Genova - Una serata tra cultura e solidarietà, nel nome della ricerca e nella cura delle patologie corneali. Mercoledì 25 settembre (ore 21) Vittorio Sgarbi sarà protagonista di "L'arte per gli occhi", conferenza in scena nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale e dedicata alla più che ventennale attività della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, organizzazione in prima linea nel prelievo, nella valutazione, nella conservazione e nella distribuzione di cornee umane a scopo di trapianto terapeutico.



«È un grande onore che una personalità del calibro di Vittorio Sgarbi si sia mossa in prima persona per supportare la nostra organizzazione - racconta Renzo Bichi, Presidente dell'Associazione Amici della Banca degli Occhi Lions Melvin Jones - che dal 1996 ha contribuito a restituire la vista a quasi tremila persone». Il celebre critico d'arte, a cui è stata recentemente affidata la direzione artistica della nuova Fondazione Pallavicino onlus di Genova, sarà protagonista di un incontro dal titolo "L'arte per gli occhi". «La conferenza di Vittorio Sgarbi sarà al centro di una giornata interamente dedicata alla nostra attività solidale - aggiunge Bichi - che si svolgerà il 25 settembre a Palazzo Ducale».