"I dubbi in accademia" al museo della Ligustica

Mercoledì 7 novembre alle ore 18.30 continuano gli eventi al Museo dell'Accademia Ligustica con I sensi del dubbio, il nuovo format multidisciplinare per spiegare, attraverso l'arte, la musica, la storia, la letteratura, la medicina e la degustazione, che tra le cose sicure la più certa è il dubbio.

L'appuntamento del prossimo mercoledì sarà intitolato MA e questa congiunzione sarà il trait d'union di tutti gli interventi della serata.

Sarà Antonio Lavarello, architetto, docente all'Università di Genova, a dare avvio all'evento prendendo a modello edifici che ci sembrano costruiti con determinati criteri ma che analizzandoli bene sembrano rispettarne altri. Il testimone sarà ceduto a Gianni Franzone, storico dell'Arte, direttore della Wolfsoniana, che darà prova dell'ambivalenza di lettura di alcune opere d'arte e di come quindi si possanono giudicare in un modo ma anche in un'altro.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica per pianoforte di Dario Bonuccelli che si cimenterà in un concerto a tema e da una intrigante degustazione ideata da Federica Dentice, chef del laboratorio di cucina Sale e Dede che questa volta si porrà il quesito: Ma se ai piatti della tradizione sostituissimo un ingrediente?

La donazione minima per l’evento devoluta per le attività di valorizzazione del Museo è di 15€ (degustazione compresa). Per info e prenotazioni (vivamente consigliate): info@amiciaccademia.com.

Il nuovo programma di primavera offerto dagli Amici dell’Accademia Ligustica prevede una lunga rassegna di eventi e di esperienze: dal multidisciplinare I sensi del dubbio al nuovo e divertente ciclo Un cocktail durante la Réclame promosso assieme all'Associazione Teatro Carlo Felice e curato assieme al Les Rouges Cucina & Cocktails, non dimenticando il Corso di formazione per i volontari con tre appuntamenti gratuiti dal titolo sasso, carta e forbice: la pietra, la carta e i tessuti, dalla materia prima al capolavoro.

Si riapre inoltre un nuovo ciclo di eventi solo per Bambini dai 7 agli 11 anni, il sabato pomeriggio, dal titolo Il Museo che non c'è un vero e proprio divertimento per i bimbi all'interno della pinacoteca.

Continua infine il lavoro promosso dai volontari dell'Associazione, ad oggi 48, che consentono l'apertura del Museo e della Biblioteca e la catalogazione ragionata del materiale librario.