Dub FX, fuoriclasse della street music, per la prima volta a Genova

Il fuoriclasse del looping e della street music Benjamin Stanford, in arte “Dub FX”, sbarca per la prima volta, giovedì 8 novembre (ore 21.30) a Genova, al Crazy Bull di Sampierdarena.

Busker dall’innata capacità di calamitare pubblico e attenzione, Dub FX mescola «tutti i generi insieme – spiega l’artista di origini australiane –, jazz, reggae, hip-hop, samba, drum ‘n’ bass, dubstep: è questo il bello del mio set-up, creare musica da qualunque cosa abbia un suono da esprimere». Attraverso scenari ambientali, Dub FX trascina in un’esperienza olistica attraverso un sapiente mix di elementi elettronici ed elementi acustici. Dal 2006, i video delle sue esibizioni in strada hanno collezionato oltre 150 milioni di visualizzazioni, rendendolo uno dei principali esponenti della musica Dub. Per la prima volta in concerto a Genova, Dub FX presenterà il suo terzo album in studio, “Thinking Clear”, fianco a fianco a Mr. Woodnote, sassofonista di strada con cui collabora da tempo.

Dub FX è il ritratto del musicista eclettico e indipendente, approda nel 2006 in Europa, iniziando a girare il continente come street performer. Man mano che il suo viaggio proseguiva, sempre più gente iniziava a riprendere e diffondere la sua arte, diventata in breve virale (a oggi conta più di 600mila mi piace su Faceook). Dub FX si impone come one man show del looping: una sola persone che crea tutti i suoni, grazie a un FX pedal, una loop machine e, ovviamente, alla sua voce.

Biglietti da 17€, disponibili sul circuito Live Ticket.