"Eleganzissima": l'icona di stile Drusilla Foer al Politeama

Eleganzissima arriva al Politeama Genovese mercoledì 16 gennaio alle 21. Drusilla Foer, istrionica drag queen toscana, è da tempo un’icona di stile: prima di approdare alla ribalta televisiva come giudice di Strafactor 2017, “talent nel talent” divenuto un vero cult per gli spettatori di X Factor, successivamente come editorialista di Matrix Chiambretti su Canale 5 e Rete 4, si è già fatta notare nel 2012 al cinema con Ferzan Özpetek in Magnifica Presenza e ancora in televisione con Serena Dandini per The Show Must Go Off su La7.

Il recital Eleganzissima racconta, in un’alternanza di humour sagace e di malinconia commovente, aneddoti tratti dalla sua vita straordinaria, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al racconto biografico sono le canzoni dello spettacolo, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. In scaletta troviamo brani di autori estremamente vari, come lo è l’andamento emotivo del recital: si va da Lelio Luttazzi a Jobim passando attraverso le indimenticabili canzoni di Amy Winehouse, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, David Bowie, Don Backy, ognuno legato a episodi specifici della vita avventurosa di Madame Foer.

Immagine di copertina: foto Facebook@Drusilla Foer