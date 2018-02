Full immersion nel doppiaggio con la voce ufficiale di Bradley Cooper e Johnny Depp

Doppia full immersion di doppiaggio a Genova con Claudio Moneta e Christian Iansante, due vere eccellenze nel campo della produzione media.

Christian Iansante, svizzero di nascita, originario abruzzese è uno dei massimi doppiatori nel panorama nazionale. Sarà di nuovo a Genova per tenere una Full immersion di doppiaggio il 25 febbraio alla Scuola di recitazione e media del Teatro G.A.G.. A partire da Trainspotting (1996) fino ad Iron Man 2, ha doppiato tutti gli attori protagonisti di livello mondiale, fra cui Christian Bale, Johnny Depp, Val Kilmer ed è la voce ufficiale di Bradley Cooper. Impossibile elencare i suoi doppiaggi, che attraversano tutte le più prestigiose produzioni filmiche, televisive, di cartoni animati e videogiochi. Apprezzatissimo nell’ambiente romano, presta normalmente la sua voce a numerose altre star di Hollywood quali: Matt Damon, Jude Law, Colin Farrell, Vince Vaughn, Ben Affleck, Owen Wilson, Ahmed Best, Luke Wilson e Joseph Fiennes.



Gli stage di doppiaggio cine-televisivo del Teatro G.A.G. sono allestiti per fornire la padronanza di tecniche specifiche in studio di registrazione. L’audiovisivo, come tutto il settore della creazione culturale, è una formidabile risorsa. Il programma viene proposto sia come vero e perfezionamento professionale, per chi è già avviato al mestiere dell’attore, sia come esperienza di base con parti propedeutiche organizzate ad hoc, prove su film, serie televisive, documentari, spot pubblicitari, sit-com, cartoni animati, reality, videogiochi, ecc.

