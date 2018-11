"8 donne e un mistero" al teatro Verdi di Sestri Ponente

Domenica 11 novembre alle ore 16 la Compagnia teatrale Palco Giochi partecipa alla prima edizione genovese del concorso Genovino d'oro organizzato dalla FITA Liguria in collaborazione con il Teatro Verdi di Sestri Ponente portando in scena “8 Donne e un mistero”, il capolavoro teatrale di Robert Thomas, reso celebre per la sua fortunata versione cinematografica interpretata dalle più iconiche attrici francesi contemporanee (Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant e Virginie Ledoyen).

La vicenda si svolge in una villa nella periferia parigina negli anni ’50: è la mattina della vigilia ma l’atmosfera è ben lontana da quella che ci si aspetterebbe da una famiglia riunita che si prepara a celebrare il Natale. L’unico uomo di casa, Marcel, è stato ritrovato morto con un coltello piantato nella schiena e le otto donne che popolano la casa sono prigioniere l’una dell’altra, isolate dalla neve, con i fili del telefono tagliati, la macchina fuori uso e il cancello misteriosamente bloccato. Tra sotterfugi, sospetti, rivelazioni e accuse si dipana una trama arguta e imprevedibile, un il gioco della verità tanto implacabile quanto meschino che non risparmierà nessuna di loro.

Firma la regia Federica Menini, anche interprete nel ruolo della pestifera Mamy, la nonna di casa e ottima direttrice dell’alchimia vincente di un cast tutto al femminile. Con lei in scena Alessandra Albarello, Yuki Assandri, Martina Beccaro, Elena Giuffra, Mirella Maselli, Valentina Roncallo e Lucia Vita.

Gallery