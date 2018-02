"Otto donne e un mistero": al teatro Garage il delitto è servito

Sabato 24 e domenica 25 febbraio (ore 21.00 e 17.00) la compagnia teatrale Palco Giochi porta in scena al Teatro Garage “8 Donne e un mistero”, il capolavoro teatrale di Robert Thomas, reso celebre per la sua fortunata versione cinematografica interpretata da Catherine Deneuve, Isabelle Huppert e Fanny Ardant.

La trama

La pièce, strutturata in tre atti, è ambientata in una villa nella periferia parigina negli anni ’50. Otto donne si accusano a vicenda dell’omicidio dell’unico uomo di casa. Ognuna ha un valido movente, ognuna qualcosa da nascondere. Una serra di fiori carnivori. Un eremo squisitamente carcerario. Un inverno del diffuso scontento nel quale rancori e rivalità si rivelano attraverso stilettate (non solo verbali) dolci e letali.

Firma la regia Federica Menini, anche interprete nel ruolo della pestifera Mamy, la nonna di casa. Con lei in scena Alessandra Albarello, Yuki Assandri, Martina Beccaro, Elena Giuffra, Mirella Maselli, Valentina Roncallo e Lucia Vita.

Date, info e prenotazioni

Lo spettacolo è in scena sabato 24 febbraio ore 21.00 e domenica 25 febbraio ore 17.00 al teatro Garage di via Paggi 43 B, Genova.

Per prenotazioni: 010/511447. E-mail: info@teatrogarage.it

Gallery