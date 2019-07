Donne Fotografe: le donne che hanno fatto la storia della fotografia

Continua il ciclo di incontri gratuiti sulle donne che hanno fatto la storia della fotografia organizzato da The Travel Photographers.

Venerdi 5 luglio alle ore 18,30 in via Cairoli 14r presso l'"Agenzia Robintur - Viaggia con Noi", si terrà il primo della serie di incontri dedicati alle donne che hanno fatto la storia della fotografia: da Julia Margareth Cameron a Annie Leibovitz.

Saranno lezioni in cui si affronterà la storia della fotografia attraverso una lettura, originale, insolita ma non per questo meno veritiera, partendo da Julia Margareth Cameron fino ad arrivare a Annie Leibovitz, offrendo anche validissimi spunti di ricerca iconografica per chiunque sia appassionato di fotografia come forma espressiva.

Durante il primo incontro si è parlato di due fotografe che in apparenza non avevano nulla in comune: Gerda Taro e Martine Franck

Le lezioni saranno tenute da Paolo Frega, già docente di Storia della Fotografia presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova oltre che Fotografo professionista da più di 30 anni e fondatore di the Travel Photographers.

Info: 349 2540045 - thetravelphotographers@gmail.com