Donne in Fiore: canzoni d'amore per la Festa della Donna

Giovedì 8 marzo 2018 il PaTo Restaurant della Fiera di Genova, in collaborazione on Raffaella Rocca, presenta "Donne in Fiore - Festa della Donna", un tocco di classe per una splendida serata tutta al femminile.

A far da cornice alla serata l'intrattenimento musicale con la cantante eclettica Serenella Di Pietro Paolo, definita la “Mattatrice delle Notti Genovesi”. La sua passione per la musica la porta da molti anni ad esibirsi nei vari locali della Riviera Ligure e non solo, spaziando dal pop al rock, dance/revival, la sua voce calda vi farà vivere splendide emozioni.

Ad accompagnarla uno dei sassofonisti più quotati nel panorama musicale Genovese, Stefano Guazzo, energico e colto, una delle voci più’ autorevoli del jazz nostrano. Collabora con diverse formazioni jazz di rilievo nazionale esibendosi sia in Italia che all’estero.

Cena a buffet e consumazione € 20

Info e prenotazioni: Raffaella Rocca (organizzatrice evento) 3337130631