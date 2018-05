Donne "Business Angel" e imprenditrici a Genova: numeri, storie e idee

Cosa caratterizza le business angel? Qual è il profilo delle donne che decidono di fare impresa a Genova? Quali sono i fattori di valutazione nell’analisi, da parte di un investitore su un businnes plan al femminile? Se ne parlerà il 21 maggio in una giornata di lavoro animata dall’associazione Italian Business Angels Network, partner di Hub 2 Work, la nuova piattaforma di accelerazione di impresa del Comune di Genova.

Dal mattino alle 16.00 sono pianificati presso Hub2work incontri B2B fra startup / spin off al femminile e IBAN, finalizzata ad per fare un’analisi di swot (punti di forza, debolezza, opportunità e rischi) dei loro progetti di accelerazione e sviluppo.

Alle 16.30 si passa alla parte pubblica della giornata, con l’incontro “Donne business angels e imprenditrici, numeri storie e idee”.

L’evento sarà animato da Manuela Arata, advisor del Sindaco per Innovazione e tecnologia.

Paolo Anselmo, Presidente di IBAN, presenterà l’identikit della business angel europea che emerge dalla ricerca “Gli ostacoli e le opportunità per le donne Angel investing in Europa” condotta su un campione rappresentativo di 640 donne in 6 nazioni, nel contesto del programma Women Business Angels for European Entrepreneurs WA4E, di cui fa parte l’Associazione IBAN.

Si tratta, di una professione ancora poco frequentata dalle donne, più per disinformazione verso un settore ritenuto prevalentemente maschile (e maschilista), che per disinteresse. Ma sempre più in crescita come evidenzia anche la Survey IBAN 2017 sugli investimenti angel in Italia da cui emerge che un investimento su quattro nel 2017 è stato portato a termine da una business angel.

Paolo Anselmo, Presidente dell’Associazione IBAN ha dichiarato “Abbiamo aderito con entusiasmo ad un progetto europeo coordinato da Business Angels Europe perché riteniamo fondamentale sensibilizzare il pubblico femminile sulla professione dell’angel investor, ancora poco conosciuta. È importante iniziare a raccontare storie di successo di business angel donne che siano di esempio e ispirazione per le altre. Le angel investor non si limitano a investire finanza ma danno anche un importante contributo manageriale alla crescita delle startup. Di conseguenza, la diversity all’interno della comunità di investitori, come ampiamente dimostrato per la governance delle imprese, non può che rappresentare un arricchimento in termini di opportunità, capacità e competenze a sostegno delle aziende ancora in fase di early stage”.

Durante l’incontro Claudia Sirito della Camera di Commercio uno spaccato dell’imprenditoria femminile a Genova. Interverrà anche Andrea Bottino direttore di LigurCapital che racconterà esperienze di imprenditoria ed angel investing al femminile.

Infine due giovani startupper racconteranno la propria storia di impresa: Chiara Marconi cofounder di Chitè Lingerie e Chiara Lacapra cofounder di Accadermica srl.

La partecipazione è libera e gratuita.

