Domeniche di marzo al Castello (con affluenza ridotta)

Tutte le domeniche di Marzo alle ore 11:00 la Cooperativa Solidarietà e Lavoro offre ai visitatori del museo una speciale visita accompagnata alle sale del Castello per conoscere le mille curiosità sul Capitano D'Albertis, che viaggiando per mare e per terra tra ‘800 e ‘900, ha racchiuso nella sua dimora il suo mondo in una cornice romantica a cavallo tra “camere delle meraviglie” e trofei coloniali

L’affluenza verrà regolata seguendo le indicazioni ministeriali al fine di evitare una eccessiva compresenza di visitatori nella sale.

È richiesta la prenotazione al n. 010.2723820

Si informa inoltre, che la caffetteria BonTon Bistrot è a disposizione dei visitatori per una pausa pranzo gustosa e rilassante con una ricca offerta

sia alla carta che con menù degustazione.

Per informazioni

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo

biglietteriadalbertis@comune.genova.it