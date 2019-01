Domenica in musica: al Carlo Felice omaggio a Mozart e Schumann

Prosegue la Stagione Domenica in Musica, con l’appuntamento di Domenica 20 gennaio alle ore 11.00 presso il Teatro Carlo Felice.

Il programma è un omaggio a due grandi della musica classica: Wolfgang Amadeus Mozart, di cui verrà eseguito il Divertimento in Re maggiore K 136, e Robert Schumann, con l’esecuzione del Concerto per violoncello e orchestra in la minore op. 129, uno dei capolavori del maestro tedesco.

Protagonisti, la giovane talentuosa Matilde Agosti al violoncello e l’Orchestra del Teatro Carlo Felice.

L’iniziativa Domenica in Musica conferma l’attenzione di un pubblico genovese sempre più attento e desideroso di novità culturali, abbinate anche alla possibilità di ascoltare della buona musica sorseggiando un aperitivo nel primo foyer, ambiente suggestivo e raffinato a cura del Caffè del Teatro.