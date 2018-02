Domenicalmuseo: ingresso gratis a Palazzo Reale con la Coppa Fawcus del Genoa

Domenica 4 febbraio 2018 i visitatori potranno accedere gratuitamente al Museo di Palazzo

Reale in occasione della Domenicalmuseo Mibact e alla mostra "La città della Lanterna - L’iconografia di Genova e del suo faro tra Medioevo e Presente" al prezzo ridotto di €

3,00.

La Coppa Fawcus del Genoa esposta a Palazzo Reale

In occasione dell’apertura ufficiale delle celebrazioni per i 125 del Genoa Cricket and Football

Club, la Fondazione Genoa 1893 ha concesso il prestito della Coppa Fawcus, uno dei trofei più rinomati nel palmares tricolore degli albori, conosciuta pure come “Coppa della Regina Elisabetta II” e assegnata al Genoa nel 1904, dopo la conquista di tre campionati nazionali consecutivi e sarà esposta fino al 16 marzo nella Sala del Trono di Palazzo Reale.

L’evento si colloca nella cornice della mostra “La Città della Lanterna” allestita presso il Teatro Falcone e prorogata fino al 1 aprile 2018, visto l’ottimo riscontro di pubblico registrato fino ad ora. La mostra mira a offrire al pubblico un quadro storico delle rappresentazioni figurative della Lanterna, del porto di Genova e della città intera, a partire dalle prime mappe rinascimentali e fino agli scatti fotografici del Novecento, passando dai pittori del Grand Tour e dai paesaggisti dell’Ottocento. Tra i prestiti la Fondazione Genoa 1893 ha contribuito con l’esposizione di una maglia del Capitano del team e portiere della Nazionale Mattia Perin, raffigurante la lanterna.

Conferenze sulla storia di Genova

Inoltre, in occasione della proficua collaborazione attivata dalla Fondazione Genoa 1893 con Palazzo Reale, è prevista per i prossimi mesi una serie di conferenze sulla storia di Genova tra Ottocento e Novecento: dalla nascita della grande industria meccanica, alla genesi dello sviluppo portuale, a eventi epocali che hanno segnato la Genova di fine secolo: l’istituzione del partito socialista, l’Expo Colombiana, l'epopea dell'emigrazione italiana. La Genova in cui è stato fondato il Genoa Cricket and Football Club.