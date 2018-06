Pomeriggio disco per adulti: domenica di lenti al Cezanne

Domenica 10 giugnno 2018 al Cezanne Disco Club (Via Cecchi 7 r) un appuntamento unico con il pomeriggio disco per adulti dalle 15 alle 19 come negli anni '70 e '80.

Il DJ alla consolle alternerà intramontabili hit e lenti per far scendere sulla pista un'atmosfera revival indimenticabile, occasione per divertirsi e socializzare.

Info e prenotazioni al 3474224027.