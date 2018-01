"Domenica al museo": musei gratis a Genova

Domenica 7 gennaio - così come ogni prima domenica del mese - oltre 450 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

Ecco le strutture che aderiscono a questa iniziativa in provincia di Genova:

Museo Archeologico di Chiavari - Palazzo Rocca

via Costaguta, 4 - Chiavari

Orario: Martedì-Sabato 9.00-14.00 e la prima, terza e quinta domenica di ogni mese Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Galleria nazionale di Palazzo Spinola

piazza Pellicceria, 1 - Genova

Orario: Martedì-Sabato 8.30-19.30; festivi 13.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Sabato 8.30-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 010 2705300 (per gruppi); Fax: +39 010 2705322; Email: palazzospinola@beniculturali.it)

Museo Palazzo Reale di Genova

Via Balbi, 10 - Genova

Orario: Martedì -Sabato 9.00-19.00; Domenica e festivi 13.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì ; Orario biglietteria: Martedì -Sabato 9.00-18.30; Domenica e festivi 13.30-18.30; Prenotazione: Nessuna