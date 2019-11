"La dodicesima notte" di Shakespeare al Teatro Auditorium Stradanuova

Venerdì 22 e Sabato 23 Novembre alle ore 20.45 presso il Teatro Auditorium Stradanuova (Palazzo Rosso in via Garibaldi 18 a Genova) va in scena, per la regia di Silvia Giulia Mendola, lo spettacolo “La dodicesima notte”. La commedia shakespeariana è prodotta dall’Associazione culturale PianoinBilico e da GecobEventi.

L’adattamento del testo di Livia Castiglioni è stato strutturato su 8 attori, Filippo Farina, Angelo Di Figlia, Silvia Ferretti, Paolo Garghentino, Silvia Giulia Mendola, Ettore Nicoletti, Silvia Rubino ed Elena Scalet.

“Commedia degli inganni. Commedia degli equivoci. Commedia di verità nascoste e travestite. Si è innamorati e ci si innamora in questo testo, e proprio sull’amore, in tutte le sue forme, è stata posta l’attenzione nella messa in scena.

L’amore narcisista che inoltre gode del suo stesso soffrire, perché proprio il rifiuto della donna, illusoriamente amata, gli permette di esistere ed alimentarsi.

Il passionale colpo di fulmine per chi finalmente è in grado di tenerci testa. L’attrazione che nasce per una persona a prescindere dall’identità sessuale, uomini s’innamorano di uomini, donne di donne, consapevoli o no dell’inganno del loro travestimento.

L’amore per chi “è più in alto di noi”, che potrebbe darci l’occasione di elevarci, che ci fa sognare e vedere segnali anche dove non ci sono. Il sentimento d’amicizia che supera il limite e diventa qualcosa di più. Il desiderio d’imitazione dell’altro, che rispettiamo, stimiamo o che, semplicemente, ci fa ridere, si trasforma in amore. Nella cornice di un paese immaginario, tra pochi elementi che evocano una corte, un giardino, una strada, amano i personaggi della nostra Dodicesima notte, follemente.”