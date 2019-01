Dodi Battaglia dei Pooh al Politeama con il tour "Perle"

Dodi Battaglia porta il 14 febbraio al Politeama Genovese il suo nuovo progetto musicale "Perle". In scaletta, tutti i più grandi successi della storica band italiana dei Pooh.

Per l'occasione, sul palco sarà accompagnato da quattro musicisti e due coristi.

Il tour è partito in realtà nel 2018, anno in cui Dodi Battaglia ha festeggiato i suoi 50 anni di carriera totalmente dedicata ai Pooh. Nonostante lo scioglimento della band, nel 2016, Battaglia continua a esibirsi come solista e chitarrista, incantando il pubblico con canzoni senza tempo.

Il cantante ripropone un repertorio tutto Pooh, rinnovato e arricchito con l'aggiunta di brani "quasi inediti" (canzoni che non sono mai più state proposte in concerti live).

Il concerto, della durata di due ore, propone al pubblico un totale di 30 brani, per rivivere insieme le emozioni indimenticabili dei Pooh.