Divago Talk: via del Campo e Genova. Cosa possiamo riqualificare, e come?

Via del campo e Genova. Cosa possiamo riqualificare, e in che modo? La Talk si inserisce nel Festival di arte pubblica e rigenerazione urbana Divago ed. 1 - via del Campo, nella penultima delle sue giornate. Il nome della conferenza si configura come uno spunto di riflessione: ciascun relatore propone il proprio pensiero riguardo alle difficoltà, ai limiti, ma anche alle possibilità che Genova offre nello specifico ambito della propria occupazione, con particolare attenzione al fermento culturale e al rilancio sociale della città, per discutere insieme riguardo a nuove possibili strade per una città che può essere migliorata.

Intervengono:

- Rossella Bianchi, presidentessa Associazione Princesa.

- Padre Nicola Gay, presidente associazione San Marcellino.

- Patrizia Serra, ex insegnante presso Liceo Classico Colombo.

- Francesca Pennone e Antonella Berruti, Pinksummer Gallery.

Modera:

- Lorenzo Domaneschi, docente di Sociologia dei Processi Culturali presso l'Università di Milano Statale.

Ingresso libero.

La rigenerazione urbana è il principale interesse che Mixta Gallery, a capo dell'evento, coltiva attraverso la diffusione dell'arte contemporanea.

Gallery