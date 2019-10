Divago Festival: artisti da tutta Italia in via del Campo

Divago è un festival di arte pubblica che ha l'obiettivo di creare un incontro tra i cittadini e le comunità di via del Campo, nell'ottica di un arricchimento sociale e culturale.

Partecipano otto progetti di artisti singoli e collettivi under 35 provenienti da tutta Italia, selezionati tramite un'open call indetta in collaborazione con Pinksummer Contemporary Art.

Le opere proposte entrano in relazione con il pubblico, e lo stimolano ad interrogarsi su alcune dinamiche di interazione sociale e culturale del mondo contemporaneo.

In via del Campo l'ambiente è interessante perché è al limite del centro storico di Genova, in senso geografico e anche metaforico: la sua emarginazione dalla società cittadina è uno stimolo per riflettere sull'identità della città. Ma anche, con respiro più ampio, sulle culture contemporanee, e su come il capoluogo ne sia attraversato.

Ingresso gratuito

Artisti

Stefano Boccardo + Alessandro Bruzzone (1983, 1986, Genova)

Martina Giovene (1996, Genova)

Mefistofele Documenta (Genova + Carrara)

Chiara de Maria (1992, Correggio)

Orecchie d’Asino (Taranto, 1991 + Como, 1994)

Simona Eva Saponara (1985, Napoli)

Stevo (1986, Genova)

Pengpeng Wang (1991, Heilongjiang, Cina)

Programma

- Apertura 14.00 - 18.00 da Giovedì a Sabato

- Apertura 11.00 - 18.00 Domenica 20 Ottobre

- Sabato 19 Ottobre in Piazza Don Andrea Gallo

17.00 - 18.30: Conferenza "Via del campo e Genova. Cosa possiamo riqualificare e in che modo?" 19.00 - 20.00: Musica con Collettivo Moto perpetuo

Chi siamo?

Il format di Divago è stato ideato da MIXTA gallery ed è nato a Genova nel 2019. Si configura come un evento artistico, e si apre a realtà espositive itineranti in rapporto a luoghi pubblici e commerciali. Propone un nuovo volto della città attraverso l'incoraggiamento del dinamismo artistico e la valorizzazione di giovani emergenti e nuovi linguaggi contemporanei.

Mixta Gallery è una galleria fluida di arte contemporanea nata a Genova nel 2019 dall’idea di tre giovani artiste (Arianna Maestrale, Silvia Mazzella e Giulia Ottonello), con la collaborazione grafica di Gabriele Bricola (Wallinapp). Ha lo scopo di incoraggiare l’attività dei giovani artisti genovesi operanti nel campo delle arti contemporanee tramite eventi culturali, mostre, divulgazione editoriale e sociale. Tenta di perseguire i suoi scopi creando situazioni che favoriscano la libera circolazione di idee, il dialogo e il fermento.

Divago Festival ed. 1 - Via del Campo ha il patrocinio del Comune di Genova, il patrocinio dell' Accademia ligustica di belle arti, e gode della collaborazione con la Galleria di Arte Contemporanea Pinksummer e della collaborazione con lo studio di web design Wall:in.

Gallery