Distinguished Gentleman's Ride, torna la corsa benefica di moto d'epoca e piloti "vintage"

Torna, anche a Genova, l’appuntamento con la Distinguished Gentleman's Ride, la corsa di moto cafe racer e altri mezzi d’epoca che ogni anno viene organizzata, a livello mondiale, per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata.

Nel capoluogo ligure la partenza è fissata per domenica 29 settembre alle 10 in piazza della Vittoria, destinazione Carignano: l’arrivo è previsto per le 11.30 circa a Mura delle Cappuccine, dove i gentiluomini e le gentildonne, rigorosamente in abiti vintage, dopo avere attraversato il centro città a bordo dei loro bolidi, popoleranno uno spazio appositamente allestito dal Civ di Carignano.

Dieci i banchi di street food dei commercianti iscritti al consorzio tra cui scegliere, cibo e bevande accompagnati da dj set, swing danzato dal vivo con i ballerini della scuola Your Swing che si esibiranno per l’occasione, premiazioni e persino una postazione barber per aiutare i partecipanti a mantenere il look anni ’60 alla “Mad Men”, la serie tv cult da cui l’ideatore della corsa ha preso ispirazione per organizzare nel 2013 il primo evento.

«Anche Genova farà la sua parte come sempre - fanno sapere da Cafe Racer Genova, il gruppo motociclistico che organizza l’evento per il sesto anno - a oggi gli iscritti sono 200 e abbiamo superato i duemila euro, ma le iscrizioni sono ancora aperte, infatti invitiamo tutti a partecipare e donare”.

Distinguished Gentleman’s Ride Genova, il percorso

Raduno da via Diaz (Caravelle) alle 10 e partenza intorno alle 10,30. Il corteo di moto attraverserà Corso Italia per poi tornare verso il centro e sfilare in via XX Settembre, via Brigate Partigiane e poi salire in via Corsica fino ad arrivare intorno alle 12 in Mura delle Cappuccine dove insieme al Civ Carignano, Cafe Racer Genova ha organizzato una grande festa a base di musica, street food, ballo e tanti tanti motori. Tutte le moto saranno in mostra lungo Mura delle Cappuccine.

Distinguished Gentleman’s Ride Genova, come partecipare

Per iscriversi basta possedere una moto classica o classica moderna (café racer, scrambler, bobber, custom), vespe o lambrette e sfoggiare un abito elegante. Ci si iscrive sul sito www.gentlemansride.com, si seleziona il “ride” di Genova e si fa una donazione.